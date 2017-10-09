Маку предстоит операция, он пропустит от 6 до 8 месяцев

Защитнику «Вашингтон Уизардс» Шелдону Маку будет сделана операция по поводу разрыва ахиллова сухожилия, сообщает The Vertical. Срок восстановления игрока после хирургического вмешательства составит 6-8 месяцев. Травму 24-летний баскетболист получил по ходу предсезонного матча с «Кливленд Кавальерс».



В прошлом сезоне Мак выходил на площадку в 30 играх в составе «Вашингтон Уизардс», в которых в среднем за 9 минут 23 секунды игрового времени набирал 3 очка, совершал 1,1 подбора и отдавал 0,2 передачи.