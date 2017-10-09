Грузинский баскетболист, центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия стал «Почётным гражданином Тбилиси», сообщает «Грузия Онлайн». Награждение прошло на концерте, состоявшемся в рамках ежегодного праздника «Тбилисоба».



Помимо Пачулии, звание «Почётный гражданин Тбилиси» получили Еврокомиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан, теннисист Александр Метревели, литератор и журналист Тамаз Ткемаладзе, врач и учёный Роман Шакарашвили, врач-кардиолог Гулнара Чапидзе, учёный и химик Этер Кемертелидзе, композитор Важа Дурглишвили, оперный певец Ладо Атанели, композитор Тамаз Курашвили, актёр, режиссер и сценарист Мераб Тавадзе, спортивный журналист, публицист и фотограф Демико Лоладзе, педагог, переводчик и публицист Заира Даварашвили.



Все, кто удостоился этого звания, получили символические ключи от города. Пачулия на церемонии присутствовать не смог из-за подготовки к сезону НБА, так что награду за него получила его мать, Марина Кодуа. Примечательно, что 33-летний баскетболист стал самым молодым обладателем этой награды.