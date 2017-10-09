24 очка Андерсона помогли «Химкам» разгромить ВЭФ с разницей «+40»

«Химки» одержали уверенную выездную победу над рижским ВЭФ в рамках Единой лиги ВТБ. Российская команда уверенно начала матч, к большому перерыву ведя с отрывом «+6». Во второй половине встречи россияне учинили своим соперникам форменный разгром, итоговый счёт встречи — 104:64 в пользу «Химок».



Самым результативным игроком матча стал Джеймс Андерсон, набравший 24 очка. В составе хозяев отличился Роланд Фрейманис — на его счету 13 зачётных баллов.



Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Химки» проведут в Перми с местной «Пармой» 16 октября. ВЭФ встретится с «Нижним Новгородом».