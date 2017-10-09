Лин: чувствую, что «Бруклин Нетс» играет правильно

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Джереми Лин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче со счётом 117:83.

«Чувствую, что мы играем правильно. Мы отлично играли в обороне, хорошо двигали мяч и атаковали очень неэгоистично. Я бы описал стиль игры команды так: жёсткая и старательная защита, переходящая в бескорыстное нападение. Неслучайно сегодня «Бруклин Нетс» отдал столько результативных передач», — цитирует Лина NetsDaily.

Игроки «Бруклин Нетс» отдали 29 результативных передач, на счету «Нью-Йорк Никс» лишь 16 «ассистов».