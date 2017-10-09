До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лин: чувствую, что «Бруклин Нетс» играет правильно

9 октября 2017, понедельник. 22:48 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Джереми Лин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче со счётом 117:83.

«Чувствую, что мы играем правильно. Мы отлично играли в обороне, хорошо двигали мяч и атаковали очень неэгоистично. Я бы описал стиль игры команды так: жёсткая и старательная защита, переходящая в бескорыстное нападение. Неслучайно сегодня «Бруклин Нетс» отдал столько результативных передач», — цитирует Лина NetsDaily.

Игроки «Бруклин Нетс» отдали 29 результативных передач, на счету «Нью-Йорк Никс» лишь 16 «ассистов».

«Бруклин» разгромил «Нью-Йорк» — «+34», Мозгов набрал 11 очков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Джереми Лин
Новости. Баскетбол
9 октября 2017, понедельник
22:48 Лин: чувствую, что «Бруклин Нетс» играет правильно
22:32 Уэйд заменит в стартовой пятёрке «Кливленда» Джей Ар Смита
22:08 Барцокас: настрой «Химок» решил исход матча с ВЭФом
21:21 24 очка Андерсона помогли «Химкам» разгромить ВЭФ с разницей «+40»
21:16 Заза Пачулия стал «Почётным гражданином Тбилиси»
20:48 «Химки» организуют бесплатные автобусы для болельщиков на матч с «Валенсией»
19:44 Маку предстоит операция, он пропустит от 6 до 8 месяцев
19:02 Тибодо: «Миннесота» больше не может ждать, когда реализуется весь наш потенциал
18:12 Гордон: с «Гран-Канарией» будет тяжело играть, особенно на их площадке
17:30 РФБ обсудит регламент чемпионата России в формате «3х3» 18 октября
16:51 Лю: я бы хотел, чтобы дочь привела домой такого парня, как Джефф Грин
16:16 Китайский «Синьцзян» ищет замену Блатчу среди Лонга, Хамфриса и Хибберта
16:07 Джефф Грин: видел, как после моего данка запасные «Кливленда» лежали на полу
15:49 Донован: агрессивность «Мельбурн Юнайтед» выбивала «Оклахома-Сити» из ритма
15:29 Уэстбрук: «Оклахома-Сити» хорошо защищается. Это всё, что имеет значение
14:37 У защитника «Вашингтона» Шелдона Мака подозревают разрыв ахиллова сухожилия
14:09 Лю предупредил Фрая, что у него будет мало игрового времени в «Кливленде»
13:19 Джулиус Рэндл: Брук Лопес отлично дебютировал за «Лейкерс»
12:51 Ингрэм: недоволен своей игрой в предсезонных матчах
12:30 Барцокас: у «Химок» пока нет необходимой стабильности
12:22 Джинобили: Хэммон отлично справляется со своей работой
12:16 Хэммон исполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» в матче с «Денвером»
11:44 Лоури раздал семьям 300 индеек в честь канадского Дня благодарения
11:21 Лонзо Болл может пропустить последний предсезонный матч с «Ютой»
10:30 Сокрушительный данк Джеффа Грина – лучший момент минувшего дня в НБА
09:53 Представитель Тодоровича: Марко ещё сможет проявить себя в Евролиге
09:41 Сильвер: НБА может изменить формат посева команд в плей-офф
09:24 Рондо может пропустить до четырёх недель из-за паховой грыжи
08:46 «Химки» не будут заявлять Тодоровича на матчи Лиги ВТБ
07:40 39-летний Пит Микель завершил карьеру и может стать скаутом «Миннесоты»
06:37 Дабл-дабл Рэндла принёс «Лейкерс» победу над «Сакраменто»
04:58 «Бруклин» разгромил «Нью-Йорк» — «+34», Мозгов набрал 11 очков
02:06 В. Карасёв: «Зенит» не хотел унизить «Парму»
01:36 15 очков Теодосича не помогли «Клипперс» избежать разгрома от «Портленда»
00:17 УГМК разгромил «Енисей» с разницей «+51»
8 октября 2017, воскресенье
23:44 Гордон: скоро «Зенит» будет готов на десятку
22:54 «Торонто» объявил о продлении контракта с Пауэллом
21:46 Холмс выбыл на неопределённый срок
20:22 С. Обрадович: сегодня «Локомотив-Кубань» доминировал на подборе
20:14 Варрак: «Калеву» было сложно рассчитывать на победу
19:59 27 очков Гордона помогли «Зениту» разгромить «Парму»
18:52 17 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Калев»
17:46 40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Миннесоту»
16:34 Флеваракис: легионеры «Астаны» выпадали из командных действий
16:30 Батюм: знаю, что некоторые люди во Франции рады, что я получил травму
Все новости RSS
Партнерский контент