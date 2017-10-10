Ланге вызвал на первый сбор 16 баскетболисток

Сегодня был обнародован список кандидаток в женскую сборную России, которой в ноябре предстоит старт в отборочном турнире Чемпионата Европы-2019. На первый сбор главный тренер команды Олаф Ланге вызвал 16 игроков:



защитники Елена Беглова (30 лет, 175 см, УГМК, Екатеринбург), Евгения Белякова (31 год, 184 см, УГМК), Виктория Завьялова (18 лет, 170 см, УГМК), Дарья Курильчук (19 лет, 181 см, «Спарта энд К», Видное), Ксения Левченко (21 год, 168 см, «Динамо», Курск), Екатерина Рябова (22 года, 182 см, «Динамо», Москва):

форварды Анна Лешковцева (30 лет, 181 см, МБА, Москва), Анастасия Логунова (27 лет, 193 см, «Динамо» К), Раиса Мусина (19 лет, 191 см, УГМК), Татьяна Петрушина (27 лет, 185 см, УГМК), Мария Черепанова (30 лет, 190 см, «Надежда», Оренбург);

центровые Мария Вадеева (19 лет, 193 см, «Динамо» К), Татьяна Видмер (31 год, 191 см, «Динамо» К), Наталья Виеру (28 лет, 200 см, УГМК), Жосселина Майга (21 год, 193 см, «Надежда»), Ксения Тихоненко (24 года, 192 см, «Надежда»).



Первый сбор пройдёт 6 ноября в УТЦ «Новогорск». Сразу после этого сборная сыграет два матча квалификации Чемпионата Европы-2019 — с Албанией и Литвой.