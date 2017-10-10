36 очков Хардена помогли «Хьюстону» победить «Нью-Йорк»

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче — 117:95. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, которому не хватило совсем немного до трипл-дабла — в его активе 36 очков, 11 передач и 9 подборов. Разыгрывающий Крис Пол участия в матче не принимал. За «Никс» 21 очко набрал Тим Хардуэй-младший.

«Майами Хит» вырвал победу у «Шарлот Хорнетс» — 109:106. По 18 очков в составе флоридцев набрали Тайлер Джонсон и Джош Ричардсон. Дабл-даблы оформили Келли Олиник (13 очков, 12 подборов) и Хассан Уайтсайд (11 очков, 11 подборов). У «Шарлотт» 19 очков набрал Малик Монк, 16 — Дуайт Ховард.

«Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Атланты Хоукс» — 88:99. Самым результативным у «Мемфиса» стал Джеймс Эннис, набравший 14 очков. Майк Конли и Марк Газоль принесли в копилку команды 7 и 4 очка соответственно. У «Атланты» 21 очко на счету Денниса Шрёдера.

В других матчах «Бостон Селтикс» крупно обыграл «Филадельфию Сиксерс» — 113:96, а «Даллас Маверикс» вырвал победу у «Орландо Мэджик» — 99:96.

НБА. Предсезонные матчи

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 95:117 (21:35, 30:24, 20:32, 24:26)

«Майами» — «Шарлотт» — 109:106 (36:29, 18:33, 31:27, 24:17)

«Атланта» — «Мемфис» — 99:88 (23:16, 28:25, 18:21, 30:26)

«Бостон» — «Филадельфия» — 113:96 (37:20, 22:19, 28:22, 26:35)

«Даллас» — «Орландо» — 99:96 (30:26, 25:22, 21:24, 23:24).