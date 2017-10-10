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Лю: Роуз отлично проявил себя в роли резервного разыгрывающего

10 октября 2017, вторник. 09:32 Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю остался доволен результатами эксперимента с переводом разыгрывающего Деррика Роуза во вторую пятёрку.

«Роуз проявил себя очень хорошо. В стартовом составе он и Леброн Джеймс всегда смогут поддерживать высокий темп. Ведь мы хотим играть в быстрый баскетбол. А если перевести Деррика во вторую пятерку, то мы сможем действовать на высоких скоростях и там. Джей Ар Смит и Кайл Корвер будут разгоняться на флангах, а Роуз и Джефф Грин представлять угрозу в проходах. Деррик сумеет находить передачами партнёров, и у нас будет много свободного пространства на площадке при высоком темпе», – цитирует Лю ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Деррик Роуз Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
10 октября 2017, вторник
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