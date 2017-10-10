Понкрашов: с болью в сердце смотрел игры сборной России на Евробаскете-2017

Разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов рассказал о своих перспективах в сборной России.



«Евробаскет-2017 я смотрел с очень тяжёлым чувством. Ребята, с которыми я выигрывал много важных матчей, продолжают выступать за сборную, а я ничем не могу им помочь. Поэтому мне непросто смотреть игры сборной, я делаю это с болью в сердце. Безусловно, я радовался победам парней. Они показали лучший результат за последние пять лет. Этот Евробаскет сборная может занести себе в актив. Играли хорошо, и – это самое главное – была видна команда. Где-то получалось, где-то нет, но никто не сдавался, не опускал рук. У сборной был командный дух.

Мне вряд ли поступит вызов в сборную. Сергей Валерьянович Базаревич меня игнорирует и, думаю, будет продолжать это делать», – цитируют Понкрашова «Известия».