Джеймс: атлетизм и IQ позволят «Кливленду» использовать разные схемы в защите

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не считает, что значительные перестановки в стартовом составе снизят его эффективность в обороне.



«Дуэйн Уэйд – габаритный атакующий защитник, я – габаритный лёгкий форвард, Деррик Роуз – габаритный разыгрывающий. Мы обладаем универсализмом и атлетизмом. Кроме того, у нас высокий баскетбольный IQ. Поэтому «Кливленд» сможет использовать различные схемы в защите», – цитирует Джеймса ESPN.



Стартовую пятёрку «Кавальерс» в предстоящем сезоне составят Роуз, Уэйд, Джеймс, Джей Краудер и Кевин Лав.

Уэйд заменит в стартовой пятёрке «Кливленда» Джей Ар Смита