Джеймс Андерсон: Томасу Робинсону нужно привыкнуть к европейскому баскетболу

Атакующий защитник «Химок» Джеймс Андерсон поделился впечатлениями от усиления команды мощным форвардом Томасом Робинсоном.



«Конечно, Томасу нужно время, чтобы привыкнуть к нашей манере игры, вообще к европейскому баскетболу. Но как только он наберёт форму и вольётся в команду, точно поможет нам на обоих концах площадки. Это отличное приобретение для клуба.

Определённо у нас хороший состав. Клуб проделал большой объём работы, чтобы собрать нас вместе. Теперь всё в наших руках. Нужно продолжать налаживать взаимодействия и показывать командный баскетбол», – рассказал Андерсон официальному сайту клуба.