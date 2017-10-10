Бретт Браун: Джоэл Эмбиид играет в баскетбол, как будто поёт под музыку

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун видит огромный потенциал в центровом команды Джоэле Эмбииде.



«Эмбиид делает на площадке такое… Это напоминает мне человека, который умеет чувствовать музыку и просто петь под неё. Он может изучать манеру игры Тима Данкана, или Кевина Дюранта, или кого-то ещё. А затем всё это появляется в его собственном арсенале.

А ведь Джоэл провёл всего 31 матч в НБА, и ему только 23 года. Более того, он начал играть в баскетбол лишь шесть лет назад», – цитирует Брауна ESPN.