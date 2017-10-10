Радо Трифунович сменил Кокошкова на посту наставника сборной Словении

Федерация баскетбола Словении назначила на пост главного тренера национальной команды Радо Трифуновича, сообщает RTV SLO.



Трифунович был одним из ассистентов Игора Кокошкова, который привёл сборную Словении к победе на Евробаскете-2017. Новый наставник будет руководить командой уже на квалификационных матчах к чемпионату мира. Кокошков будет занимать должность консультанта.



Сборная Словении завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года, обыграв в финале турнира национальную команду Сербии (93:85).