Шон Лонг договорился о контракте с китайским клубом «Синьцзян»

Бывший игрок НБА Шон Лонг достиг договорённости о контракте с китайским клубом «Синьцзян». Об этом в своём «твиттере» сообщил израильский журналист Дэвид Пик.



«Шон Лонг, бывший форвард «Филадельфии» и «Хьюстона», достиг договорённости с «Синьцзян», сообщают источники, знакомые с ситуацией», — написал Пик.



Ранее сообщалось, что китайская команда вышла на рынок игроков с целью подыскать замену травмированному Эндрэю Блатчу. Помимо Лонга потенциальными кандидатами на место Блатча считались Крис Хамфрис и Рой Хибберт.

Китайский «Синьцзян» ищет замену Блатчу среди Лонга, Хамфриса и Хибберта