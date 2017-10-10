Стивенс: Смарт делает то, что другие просто не могут

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс поделился мнением о защитнике команды Маркусе Смарте, выделив его старание и игру в защите.

«Теперь все журналисты, даже те, которых здесь не было в прошлом сезоне, знают, почему мы все любим Маркуса. Он делает то, что другие просто не могут, бросается за каждым уходящим мячом… Он заслуживает самых тёплых слов за свою старательность», — цитирует тренера ESPN.

В минувшем сезоне 23-летний защитник набирал по 10,6 очка, совершал по 3,9 подбора и отдавал по 4,6 передачи за 30 минут в среднем за игру в 79 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 8,6 очка, 4,7 подбора и 4,7 передачи за 30 минут в 18 поединках плей-офф.