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Снайдер: отсутствие Гобера не изменило игры «Юты»

10 октября 2017, вторник. 15:19 Баскетбол

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер поделился впечатлениями от разгромной победы над «Финикс Санз» в предсезонном матче со счётом 120:102. Центровому «Юты Джаз» Руди Гоберу был предоставлен отдых, француз не вышел на площадку.

«Мы не изменились без Руди. Думаю, наши ребята знают, чего мы хотим. Мы работаем над прогрессом команды. На мой взгляд, сегодня все игроки хорошо поработали. И так оно и будет, у нас будут играть разные ребята, которые выйдут на паркет и будут вносить свой вклад в общее дело», – передаёт слова Снайдера Salt Lake Tribune.

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Источник: The Salt Lake Tribune Сообщить об ошибке
Теги
Финикс Санз Юта Джаз Куин Снайдер Руди Гобер
Новости. Баскетбол
10 октября 2017, вторник
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