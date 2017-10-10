Власти Турции запретили въезд в страну двум американкам «Надежды»

Власти Турции запретили въезд в страну двум баскетболисткам оренбургского клуба «Надежда». Под запрет на въезд попали американки Эмме Кэннон и Брионне Джонс. Своё решение турецкие власти аргументировали резким ухудшением отношений с США.



11 октября в Стамбуле «Надежде» предстоит сыграть в стартовом матче Евролиги с местным «Фенербахче».



«Турецкие власти запретили въезд в страну американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс, официальный повод — резко ухудшившиеся отношения Турции и США.



В Стамбул в итоге прибыли восемь игроков оренбургской команды. Помимо Эммы Кэннон и Брионны Джонс в матче не примет участия Алекс Бентли, получившая травму накануне игры с московским МБА», — отмечается на официальном сайте клуба.