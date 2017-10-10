«Майами Хит» подписал контракт с Лиггинсом

Руководство «Майами Хит» подписало контракт с атакующим защитником Деандре Лиггинсом, сообщает официальный сайт клуба. Ранее игрок уже пытался закрепиться в составе флоридцев, выступая за фарм-клуб «Майами» в Лиге развития в 2014 году.

В минувшем регулярном чемпионате он успел поиграть в составе «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс». За команду из Огайо он провёл 61 матч, набирая в них в среднем 2,4 очка и собирая 1,7 подбора.

В «Далласе» Лиггинс провёл лишь одну встречу, набрав в ней 8 очков и совершив 7 подборов.