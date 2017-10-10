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Рондо перенёс операцию и пропустит до 6 недель

10 октября 2017, вторник. 22:40 Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджон Рондо перенёс операцию в связи с паховой грыжей и останется вне игры на срок от 4 до 6 недель, сообщает The Score.

Таким образом, баскетболист не поможет команде на старте регулярного чемпионата. Первый официальный матч сезона «Нью-Орлеан» проведёт 18 октября с «Мемфис Гриззлис».

Рондо стал игроком команды из Луизианы в нынешнее межсезонье, подписав годичный контракт на сумму $ 4,5 млн. Минувший чемпионат он провёл в составе «Чикаго Буллз». В 69 матчах регулярного чемпионата он набирал 7,8 очка, собирал 5,1 подбора и раздавал 6,7 передачи в среднем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Рэджон Рондо
Новости. Баскетбол
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