Рондо перенёс операцию и пропустит до 6 недель

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджон Рондо перенёс операцию в связи с паховой грыжей и останется вне игры на срок от 4 до 6 недель, сообщает The Score.

Таким образом, баскетболист не поможет команде на старте регулярного чемпионата. Первый официальный матч сезона «Нью-Орлеан» проведёт 18 октября с «Мемфис Гриззлис».

Рондо стал игроком команды из Луизианы в нынешнее межсезонье, подписав годичный контракт на сумму $ 4,5 млн. Минувший чемпионат он провёл в составе «Чикаго Буллз». В 69 матчах регулярного чемпионата он набирал 7,8 очка, собирал 5,1 подбора и раздавал 6,7 передачи в среднем.