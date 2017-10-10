Прифтис: в прошлом году мало кто смог уехать из Андорры с победой

Завтра, 11 октября, казанский УНИКС проведёт первый матч в Еврокубке в новом сезоне. Противостоять российской команде будет «Андорра», представляющая чемпионат Испании. В преддверии поединка главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящей встречи, рассказав о сильных сторонах соперника.

«Следующий матч для нас очень сложный. „Андорра“ — это очень сильная команда со сбалансированным ростером. Команда бегающая, активно бросающая и атакующая. Определённо, это крепкая наступательная команда, которая может по-разному атаковать.

Мы должны быть максимально сосредоточены в обороне, потому что мы знаем, что играть с „Андоррой“ у неё дома очень сложно. В прошлом году уехать из Андорры с победой смогло считанное количество команд. Поэтому мы должны быть сконцентрированы и дисциплинированно выполнять наш план», — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.