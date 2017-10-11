Керр: Карри как магнит, его любят все в любой точке планеты

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил, что разыгрывающий защитник Стивен Карри сыграл большую роль в ажиотаже вокруг команды в Китае.

«Думаю, Стеф является главной причиной того, что команду так встретили в Китае. Несмотря на то, что все любят Кевина Дюранта, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина, Карри — особый случай. Он магнит, его любят все в любой точке планеты — хоть в США, хоть в Китае.

Люди любят Стефа. Думаю, это из-за его личных качеств: он выглядит как абсолютно нормальный человек, а не супергерой. Он не такой большой, не такой сильный, и поэтому многие люди относятся к нему по-особому. Карри индивидуален, он все время развлекается на площадке. И людям нравится смотреть на него», – приводит слова Керра ESPN.