Колом: против брата буду играть ещё жёстче

Сегодня, 11 октября, казанский УНИКС проведёт выездную встречу Еврокубка с «Андоррой». В составе последней выступает брат защитника УНИКСа Хоакина Колома — Гиллем Колом. Накануне противостояния с братом, испанец поделился ожиданиями от поединка.

«Игра будет очень сложной. „Андорра“ не играла в Европе 22 года, поэтому команда сверхмотивированная.

Я возвращаюсь домой и это немного странно. Никогда не думал, что буду играть против „Андорры“ в составе российской команды. Это мой город, мой дом буквально в ста метрах от арены, где в своё время я провел много времени.

В составе соперников играет мой брат. На арене будет вся моя семья. Но я буду максимально сконцентрирован на игре, сделаю всё для нашей команды. Кого они будут поддерживать? Думаю 50/50, будут болеть за красивую игру, чтобы оба хорошо играли. Сложно будет семье, но определенно, они гордятся, что оба брата играют в Еврокубке. Смогу ли жёстко играть против брата? Да, я ещё жёстче буду. Как правило, к своим близким мы всегда предъявляем более высокие требования, так что пусть учится", — приводит слова Колома официальный сайт УНИКСа.