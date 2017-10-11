Мазур: «Ле-Портель» был атлетичнее и намного свежее «Пармы»

Главный тренер «Пармы» Николай Мазур прокомментировал поражение команды от «Ле-Портеля» (55:74) в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА. Российская команда покинула турнира.



«Игра была очень тяжёлой, ребята боролись в каждом моменте, но соперник был атлетичнее и намного свежее нас. Это и сказалось на нашем проценте попаданий. Нам не хватало ротации: после двух неспортивных фолов Алексея Вздыхалкина „маленькие“ играли почти без замен и при такой интенсивности не смогли реализовать свои броски. В этих играх мы набираем опыта, команда совсем молодая, и нужно время, чтобы научиться выигрывать такие матчи. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, сейчас она нужна нам как никогда. Нам очень важно, чтобы вы верили в нас!» — приводит слова Мазура пресс-служба клуба.