«Оклахома-Сити» обыграл «Денвер», Уэстбрук набрал 20 очков, Энтони — 16

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Денвер Наггетс» в предсезонном матче — 96:86. Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, набравший 20 очков. Пол Джордж оформил дабл-дабл — 19 очков, 11 подборов, у Кармело Энтони — 16 очков. За «Денвер» 26 очков набрал Уилл Бартон.

В ещё одном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Юте Джаз» — 99:105. У «Юты» дабл-дабл оформил Руди Гобер — 29 очков, 13 подборов. В активе Донована Митчелла 26 очков, 23 — у Рики Рубио. В составе «Лейкерс» по 18 очков набрали Кайл Кузма и Джордан Кларксон.

НБА. Предсезонные матчи

«Денвер» — «Оклахома-Сити» — 86:96 (17:25, 22:24, 25:20, 22:27)

«Лейкерс» — «Юта» — 99:105 (27:28, 22:24, 28:27, 22:26).