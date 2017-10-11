К. Томпсон: китайцы очень ценят то, что «Голден Стэйт» играет бескорыстно

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон связал высокую популярность команды в Китае со стилем её игры.

«Я думаю, что всё дело в нашем стиле игры. Думаю, они видят, что мы играем как команда, играем как единое целое. У нас есть такие парни, как Стивен Карри и Кевин Дюрант, с ними игра команда становится ещё более приятной для зрителя.

Я считаю, что китайцы очень ценят то, что мы бескорыстны. Всё, о чём мы действительно беспокоимся, — это победа», – приводит слова Клэя Томпсона ESPN.