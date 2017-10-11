Андре Миллер: если бы Швед остался в НБА, то получил бы контракт на $ 60 млн

Экс-игрок НБА Андре Миллер, посетивший Россию, поделился мнением насчёт больших контрактов в сильнейшей баскетбольной лиге мира.



«Я бы очень хотел быть на семь лет моложе, чтобы получить сейчас контракт на $ 100 млн за пять лет. Такие парни, как Стивен Карри, Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант заслужили такие деньги. Например, благодаря игре Карри «Голден Стейт» теперь оценивается в миллиард. Почему бы после этого не платить ему огромные деньги? Обратная сторона — большие контракты весьма средних игроков. Клубы НБА могут позволить себе платить, поэтому и платят огромные деньги тем, кто даже не является лидером команды. Представьте себе, если бы Алексей Швед остался играть в НБА, то он наверняка получил бы контракт в $ 60 млн», – цитируют Миллера «Известия».

Андре Миллер принял участие в открытии баскетбольной площадки в Благовещенске