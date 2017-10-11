Роуз: меня не волнует мой образ

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз признался, что не обращает внимания на свой образ.



«Мне на самом деле всё равно. Когда я выхожу на паркет, я не вспоминаю про все эти статьи в прессе. Это одна из причин, почему я отрастил волосы. Я хочу быть свободным. Не хочу переживать из-за чего-то. Меня не волнует мой образ.



Когда вы видите мою игру, вы знаете, что я умею делать это. И вы поймёте, что я очень хороший человек», – приводит слова Роуза The Score.



Напомним, что минувшим летом Деррик подписал с «Кливлендом» однолетнее соглашение на $ 2,12 млн.

MVP для «бедных». Кто выиграл от перехода Роуза в «Кливленд» Деррик Роуз и Леброн Джеймс могли бы объединиться раньше – в 2011 году в «Чикаго». Теперь они вместе, но уже в «Кливленде».