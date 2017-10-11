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Роуз: меня не волнует мой образ

11 октября 2017, среда. 11:14 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз признался, что не обращает внимания на свой образ.

«Мне на самом деле всё равно. Когда я выхожу на паркет, я не вспоминаю про все эти статьи в прессе. Это одна из причин, почему я отрастил волосы. Я хочу быть свободным. Не хочу переживать из-за чего-то. Меня не волнует мой образ.

Когда вы видите мою игру, вы знаете, что я умею делать это. И вы поймёте, что я очень хороший человек», – приводит слова Роуза The Score.

Напомним, что минувшим летом Деррик подписал с «Кливлендом» однолетнее соглашение на $ 2,12 млн.

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Деррик Роуз и Леброн Джеймс могли бы объединиться раньше – в 2011 году в «Чикаго». Теперь они вместе, но уже в «Кливленде».
Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Деррик Роуз
Новости. Баскетбол
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