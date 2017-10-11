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«Химки» провели мастер-класс для детей мытищинского детского дома

11 октября 2017, среда. 16:02 Баскетбол

Баскетбольный клуб «Химки» в рамках социальной программы Евролиги по развитию спорта и социальных отношений «Одна команда» провёл мастер-класс в мытищинской школе музыкального воспитания для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сотрудничество образовательного учреждения и баскетбольного клуба – это продолжение уже состоявшегося четыре года назад знакомства: начиная с 2013 года мытищинский детский дом является регулярным участником благотворительного турнира «Чебуреада по баскетболу 3х3», который ежегодно проводится БК «Химки» на домашней арене.

На один вечер тренером местной баскетбольной команды стал посол программы, прославленный баскетболист Виталий Носов. Под руководством экс-центрового сборной России учащиеся отрабатывали броски, передачи, а после получения наставлений, сыграли в баскетбол.

В конце занятия каждому участнику был вручен подарок, а также вся команда была приглашена на первый матч «Химок» в Евролиге с «Валенсией», который состоится 13 октября.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Виталий Носов Евролига - Баскетбол
Новости. Баскетбол
11 октября 2017, среда
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