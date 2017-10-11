Д. Митчелл: стараюсь не забивать себе голову и представляю, что я на тренировке

Новичок «Юты Джаз» Донован Митчелл поделился впечатлениями от победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче со счётом 105:99.

«Нужно просто сосредоточиться и не думать ни о чём другом. Я просто представляю, что это обычная ситуация на тренировке: стараюсь не забивать себе голову, совершать хорошие броски, читать игру. Просто выхожу и играю», – передаёт слова Донована Митчелла Salt Lake Tribune.

Митчелл провёл на площадке 33 минуты и набрал 26 очков, 5 подборов и 3 передачи, реализовав 10 бросков с игры из 20.