Тренер «Ольденбурга»: нам трудно судить о силе «Енисея»

Главный тренер немецкого «Ольденбурга» Младен Дринчич поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги чемпионов ФИБА с красноярским «Енисеем».

«Мы с нетерпением ждём старта в Лиге чемпионов. Нам сложно судить о силе „Енисея“, так как они провели всего одну игру в Единой лиги ВТБ. Если разбирать их индивидуально, то у них сбалансированный состав, включающий в себя опытных легионеров и молодых россиян. Надеемся, что матч посетит много зрителей. У еврокубковых встреч всегда есть особый шарм», — приводит слова Дринчича официальный сайт «Ольденбурга».

Матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Ольденбургом» и «Енисеем» состоится сегодня, 11 октября. Начало поединка в 21:00 мск.