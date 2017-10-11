Баскетболистки УГМК переиграли «Вислу» в первом туре женской Евролиги

УГМК одержал уверенную победу над краковской «Вислой» в первом туре женской Евролиги ФИБА. Россиянки уверенно выиграли все четыре игровых отрезка матча, понемногу наращивая своё преимущество над соперницами. Итоговый счёт встречи — 79:68 (23:17; 16:15; 21:20; 19:16).

Следующий матч в рамках Евролиги россиянки проведут против «Перфумериас Авенида» 18 октября в гостях.

Баскетбол. Евролига. Женщины. Групповой этап

Группа В. Первый тур

УГМК (Екатеринбург, Россия) — «Висла» (Краков, Польша) — 79:68 (23:17; 16:15; 21:20; 19:16).