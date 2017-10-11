Вышел первый выпуск нового сезона программы «Вид сверху»

На телеканале «Матч! Наш спорт» вышел в свет второй выпуск пятого сезона телепередачи «Вид сверху». В программе поговорили о первых матчах сезона в Единой лиге ВТБ и успехах УНИКСа на старте сезона, об Антоне Понкрашове и о многом другом.



В рубрике «Честное баскетбольное» на каверзные вопросы ведущих ответил тренер сборной России Сергей Быков, а в рубрике «Вызов брошен» принял участие форвард ЦСКА Семён Антонов. С полной записью первого выпуска пятого сезона программы можно ознакомиться на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.