Аренас будет вести новое шоу с бывшей порнозвездой Миа Халифой

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объявил, что будет вести шоу Out of Bounds вместе с бывшей порнозвездой Миа Халифой.



Шоу будет выходить ежедневно на канале Complex News в YouTube. Премьера состоится 16 октября. Авторы проекта отмечают, что задумывали создать «антиспортивное спортивное шоу», которое было бы как можно ближе к комментариям в реальной жизни и социальных сетях.



Аренас завершил карьеру несколько лет назад, но регулярно оказывался на первых полосах различных изданий благодаря скандальным заявлениям в социальных сетях.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Аренаса.