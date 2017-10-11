Джей Ар Смит: я работал всё лето, но мне даже не дали шанса проявить себя

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал о своём настроении после потери места в стартовом составе — позицию Смита в первой пятёрке команды занял Дуэйн Уэйд.



«Мы обсудили это с Тристаном Томпсоном. Это была неприятная беседа, но мы решили пережить это вместе. Я работал над собой всё лето, но мне не дали даже шанса проявить себя. Но всё хорошо. Что есть, то есть. На самом деле мне больше нравится играть со вторым звеном. Я разыгрывающий, люблю владеть мячом, а не просто бегать из угла в угол», — цитирует Смита Cleveland.com.