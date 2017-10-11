19 очков Рэгланда помогли «Локомотиву-Кубань» дожать «Лимож»

«Локомотив-Кубань» в упорной борьбе переиграл французский «Лимож» на выезде. После «-6» в первой четверти российские баскетболисты смогли перехватить нити игры в свои руки и выиграли три оставшиеся четверти, в конечном итоге одержав волевую победу — 63:61 (8:14, 24:19, 17:15, 14:13).

Самым результативным игроком в составе кубанской команды стал Джо Рэгланд c 19 очками.

В следующем туре российская команда встретится с немецким коллективом «Альба». Встреча состоится 18 октября, начало — в 20:00 по московскому времени.