Итудис: матч с «Миланом» будет сложным

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от старта сезона в Евролиге. Первый матч «армейцы» проведут 12 октября против «Олимпии-Милан».



«Первый матч — особый момент, потому что это начало сезона Евролиги. Хорошо, что нам уже удалось провести две официальные игры в Единой лиге: на выезде — с «Енисеем» и «Астаной». Мы стараемся поступательно выработать командную химию. Конечно, привыкание займет некоторое время, но мы на правильном пути. В первой игре нам нужно, чтобы все болельщики ЦСКА пришли, поддержали новичков и вообще всю команду. Мы надеемся на бурную поддержку.



«Милан» — новая команда, она была перестроена с добавлением кардинально других игроков. Но они всё ещё активно играют на обеих сторонах площадки. Очень многое зависит от Джордана Теодора, который организует действия партнёров. Но нельзя забывать и о Мицове, который отлично играет на позиции третьего и четвёртого номера, об отличном защитнике Бертансе, который может закрыть вторую и третью позиции. Недавно соперник подписал Гудайтиса, от которого есть угроза в трёхсекундной зоне. В «Милане» атлетичные форварды Мбайе и Джефферсон, которые играют на «четвёрке» и «пятёрке». Абасс может выйти со скамейки. Отлично собранная команда, с кардинально другими игроками. «Милан» может убежать в быструю атаку благодаря своей атлетичности. Конечно, будет сложный матч», — приводит слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.