Трэй Бёрк подписал контракт с «Нью-Йорком»

«Нью-Йорк Никс» подписал контракт с разыгрывающим защитником Трэем Бёрком, сообщает пресс-служба клуба.

В сентябре Бёрк принял решение не переходить в «Оклахома-Сити Тандер», предлагавший 24-летнему игроку негарантированный контракт.

В сезоне-2016/17 Бёрк выступал за команду «Вашингтон Уизардс», в составе которой принял участие в 57 играх НБА. Его средние показатели составляли 5,0 очка, 1,8 результативные передачи и 0,8 подбора при проведённых в среднем за игру 12,3 минуты за матч.

Фото доступно на официальной странице «Никс» в «Твиттере».