Мужская сборная России опустилась с 9-го на 12-е место в рейтинге ФИБА

Мужская сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации баскетбола. На данный момент команда Сергея Базаревича занимает 12-е место. На первой позиции по-прежнему с большим отрывом располагаются американцы.



Рейтинг ФИФА от 11 октября 2017 года

1. США — 819,6

2. Испания — 693,2

3. Сербия — 641,0

4. Франция — 634,9

5. Аргентина — 615,5

6. Литва — 615,4

7. Словения — 512,6

8. Хорватия — 499,5

9. Австралия — 470,4

10. Бразилия — 466,2

11. Греция — 451,0

12. Россия — 432,0

13. Турция — 372,9

14. Мексика — 347,3

15. Пуэрто-Рико — 347,3