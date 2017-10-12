Мужская сборная России опустилась с 9-го на 12-е место в рейтинге ФИБА

Мужская сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации баскетбола. На данный момент команда Сергея Базаревича занимает 12-е место. На первой позиции по-прежнему с большим отрывом располагаются американцы.
Рейтинг ФИФА от 11 октября 2017 года
1. США — 819,6
2. Испания — 693,2
3. Сербия — 641,0
4. Франция — 634,9
5. Аргентина — 615,5
6. Литва — 615,4
7. Словения — 512,6
8. Хорватия — 499,5
9. Австралия — 470,4
10. Бразилия — 466,2
11. Греция — 451,0
12. Россия — 432,0
13. Турция — 372,9
14. Мексика — 347,3
15. Пуэрто-Рико — 347,3