Санкт-петербургский «Зенит» уступил на выезде «Гран Канарии» в первом туре Еврокубка. Российская команда хорошо начала встречу и одержала победу в первой четверти, однако во второй и третьей французский коллектив оказался сильнее. Решающим стал заключительный игровой отрезок, начало которого «Зенит» провалил и уступил по итогам матча со счётом 87:97 (30:24, 22:27, 22:26, 13:20).



Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасёв, набравший 18 очков. Столько же на счету ещё одного игрока питерцев — Кайла Курича. В составе хозяев хорошо проявил себя Ориоль Паули, набравший 13 зачётных баллов.