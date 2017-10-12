В. Карасёв: перед матчем с «Гран Канарией» у «Зенита» были проблемы с составом

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды от «Гран Канарии» (87:97) на старте группового этапа Кубка Европы, посетовав на ряд кадровых проблем в клубе из Санкт-Петербурга.



«У нас были определённые проблемы с составом, отсутствует основной центровой, есть проблемы с защитой. В таких условиях играть непросто, особенно когда приезжаешь к такой команде, как «Гран Канария». Это очень хорошая команда, где все 12 человек могут выходить на площадку без потери качества игры.



Три четверти мы показывали неплохую игру, но в последней десятиминутке подустали, что и сказалось на результате: много необязательных потерь, пропущенных атак. Будем биться в следующих матчах. У нас еще будет домашняя игра с «Гран Канарией», надеюсь, что к тому моменту мы сможем рассчитывать на всех игроков», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

«Зенит» уступил на выезде «Гран Канарии» в первом туре Еврокубка