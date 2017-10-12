Прифтис: надёжная защита в третьей четверти стала ключом к победе над «Андоррой»

Главный тренер УНИКСа Димитриос Прифтис подвёл итоги стартового матча регулярного чемпионата Еврокубка с «Андоррой».



«Поединок оказался очень сложным, хотя мы и знали, что в Андорра-ла-Велья играть будет тяжело. В прошлом сезоне победить там удалось немногим. Соперник сделал ставку на высокий темп и быстрые контратаки. УНИКС действовал не лучшим образом, но всё же сумел выиграть, и это самое важное. Я доволен тем, как надёжно мы защищались в третьей четверти, которая и стала ключевой», – цитирует Прифтиса официальный сайт Еврокубка.



Встреча завершилась выездной победой УНИКСа со счётом 76:68.

УНИКС победил «Андорру» в матче первого тура Еврокубка