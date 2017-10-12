Гленн Робинсон выбыл на два месяца из-за травмы голеностопа

Атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Гленн Робинсон выбыл из строя на два месяца из-за травмы голеностопа левой ноги, сообщает ESPN. Игрок получил повреждение в двустороннем поединке на тренировке, и теперь ему предстоит операция.

В прошлом сезоне 23-летний Робинсон набирал по 6,1 очка и совершал по 3,6 подбора за 21 минуту в среднем за игру в 69 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 5 очков и 1 подбору за 10 минут в 3 встречах плей-офф.

Он является действующим победителем конкурса данков на Всезвёздном уик-энде НБА.