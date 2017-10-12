До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гленн Робинсон выбыл на два месяца из-за травмы голеностопа

12 октября 2017, четверг. 09:58 Баскетбол

Атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Гленн Робинсон выбыл из строя на два месяца из-за травмы голеностопа левой ноги, сообщает ESPN. Игрок получил повреждение в двустороннем поединке на тренировке, и теперь ему предстоит операция.

В прошлом сезоне 23-летний Робинсон набирал по 6,1 очка и совершал по 3,6 подбора за 21 минуту в среднем за игру в 69 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 5 очков и 1 подбору за 10 минут в 3 встречах плей-офф.

Он является действующим победителем конкурса данков на Всезвёздном уик-энде НБА.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Гленн Робинсон
Новости. Баскетбол
12 октября 2017, четверг
09:58 Гленн Робинсон выбыл на два месяца из-за травмы голеностопа
09:26 Прифтис: надёжная защита в третьей четверти стала ключом к победе над «Андоррой»
09:15 Обрадович: залогом успеха «Локо» стала концентрация в самые сложные моменты
08:15 «Хьюстон» победил «Мемфис», «Портленд» взял верх над «Финиксом»
05:40 «Филадельфия» разгромила «Бруклин», Мозгов набрал два очка за 17 минут
04:39 «Бостон» выиграл у «Шарлотт», Ирвинг оформил дабл-дабл
03:28 В. Карасёв: перед матчем с «Гран Канарией» у «Зенита» были проблемы с составом
00:57 Курское «Динамо» обыграло «Касторс Брэн», «Надежда» уступила «Фенербахче»
00:21 «Зенит» уступил на выезде «Гран Канарии» в первом туре Еврокубка
00:19 Мужская сборная России опустилась с 9-го на 12-е место в рейтинге ФИБА
00:14 Трэй Бёрк подписал контракт с «Нью-Йорком»
11 октября 2017, среда
23:53 Попович: никто не хотел, чтобы я вернулся на скамейку «Сан-Антонио»
23:23 Итудис: матч с «Миланом» будет сложным
23:02 УНИКС победил «Андорру» в матче первого тура Еврокубка
22:44 18 очков Браймо помогли «Енисею» переиграть «Ольденбург» в матче ЛЧ
22:03 19 очков Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» одолеть «Лимож»
21:45 Уиггинс подписал контракт с «Миннесотой» на $ 148 млн
20:37 Джей Ар Смит: я работал всё лето, но мне даже не дали шанса проявить себя
19:56 Аренас будет вести новое шоу с бывшей порнозвездой Миа Халифой
19:43 Вышел второй выпуск нового сезона программы «Вид сверху»
18:47 Баскетболистки УГМК переиграли «Вислу» в первом туре женской Евролиги
17:55 ЦСКА выпустил проморолик к новому сезону Евролиги
16:58 Тренер «Ольденбурга»: нам трудно судить о силе «Енисея»
16:57 Д. Митчелл: стараюсь не забивать себе голову и представляю, что я на тренировке
16:22 Роуз: в следующий раз мне заплатят больше
16:16 Лин: у «Бруклина» есть шанс стать классной командой
16:02 «Химки» провели мастер-класс для детей мытищинского детского дома
15:32 Лю: Джеймсу не хватало чувства ритма, но меня это не слишком беспокоит
15:15 В. Карасёв — о матче с «Гран Канарией»: в Испанию приехали биться
15:00 Джимми Батлер: мы с Тибодо терпеть друг друга не могли
14:39 У Нуркича диагностировано сотрясение мозга
13:24 Тренер «Гран Канарии»: «Зенит» — классная команда с очень большим бюджетом
13:09 Лав узнал о переходе на позицию центрового от Джеймса
12:38 Уолтон не уверен, что Рэндл будет стартовым мощным форвардом «Лейкерс»
12:15 Игроки «Голден Стэйт» не боятся защищаться против Уэстбрука
11:14 Роуз: меня не волнует мой образ
11:06 Джеймс: я был выключен из игры в матче с «Чикаго»
10:44 А. Миллер: по стилю игры Кириленко можно сравнить с Пиппеном и Дрэймондом Грином
10:09 Эффектный аллей-уп Деррика Роуза на Джеффа Грина – в топ-10 дня в НБА
09:38 Обрадович: «Локомотив» должен сдерживать быстрые прорывы «Лиможа»
09:30 Андре Миллер: если бы Швед остался в НБА, то получил бы контракт на $ 60 млн
08:30 К. Томпсон: китайцы очень ценят то, что «Голден Стэйт» играет бескорыстно
08:09 «Оклахома-Сити» обыграл «Денвер», Уэстбрук набрал 20 очков, Энтони — 16
05:52 «Кливленд» проиграл «Чикаго», «Торонто» разгромил «Детройт» в предсезонных играх
01:03 Мазур: «Ле-Портель» был атлетичнее и намного свежее «Пармы»
Все новости RSS
Партнерский контент