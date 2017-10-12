La Gazzetta dello Sport: бюджет ЦСКА в нынешнем сезоне составит 45 млн евро

Бюджет ЦСКА на нынешний сезон составит 45 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, это свидетельствует о росте бюджета клуба по сравнению с предыдущим сезоном, в котором он достиг 42,6 млн евро. В то же время, по официальной информации Единой лиги ВТБ, бюджет «армейцев» в прошлом сезоне составлял 2,634 млрд рублей.

В прошлом сезоне ЦСКА сумел дойти до «Финала четырёх» Евролиги, где в полуфинале уступил «Олимпиакосу», а затем в матче за третье место победил «Реал». Также «армейцы» стали чемпионом Единой лиги ВТБ.