Дэнни Эйндж: Айзея Томас навсегда останется в истории «Бостона»

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж ответил на критику своих действий со стороны разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Айзеи Томаса.



«Я постараюсь поговорить с Томасом, хотя пока не знаю, как. Нам двоим нужно выяснить отношения. Я слышал, о чём говорил Айзея, и понимаю его чувства и сильные эмоции.

Он был выдающимся игроком «Бостона». И это знают все, кто находился в раздевалке команды или наблюдал за матчами с трибун. Томас навсегда останется в истории «Селтикс», – передаёт слова Эйнджа ESPN.



В межсезонье защитник был обменян из «Бостона» в «Кливленд».