Барцокас: «Химкам» нужно преодолеть нехватку опыта в Евролиге

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас дал комментарий к предстоящему матчу с «Валенсией», которым его команда откроет сезон в Евролиге. Встреча этих команд запланирована на 13 октября в Химках.



«Прежде всего мы рады, что вновь будем участвовать в сильнейшем турнире Европы. Нам предстоит проделать большую и сложную работу против лучших команд, и начинаем мы дома против чемпиона Испании. Мы очень уважаем соперника, их опыт и игровую систему. Нужно преодолеть нехватку опыта в Евролиге, поскольку в нашем составе три игрока передней линии раньше не участвовали в этом турнире. В то же время мы полны оптимизма и верим в команду.

В «Валенсии» в данный момент выделяется Грин, который является самым результативным игроком команды. Я хорошо знаю его сильные и слабые стороны по чемпионату Греции. В то же время мы настраиваемся на команду в целом, стараемся придерживаться своей игровой философии. У «Валенсии» хороший тренер, опытные защитники и центровые Дублевич и Пляйсс. Чтобы победить, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут», — цитирует Барцокаса официальный сайт клуба.