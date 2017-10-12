Центровой «Атланты» Майлз Пламли пропустит из-за травмы 2-3 недели

Центровой «Атланты» Майлз Пламли выбыл из строя на срок от двух до трёх недель из-за травмы. Как сообщает Sportando со ссылкой Emory Healthcare, у игрока диагностировано растяжение квадрицепса правой ноги.



В «Атланту» Пламли перешёл минувшим летом. До этого он числился игроком «Шарлотт», куда перешёл из «Милуоки» в феврале 2017 года в результате обмена с участием Спенсера Хоуэса и Роя Хибберта.



За «Хорнетс» Пламли отыграл в 13 играх, набирая 2,4 очка и совершая 3,2 подбора при проведённых на площадке 13,4 минуты в среднем за игру.