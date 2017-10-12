Джулиус Рэндл: я сойду с ума, если буду думать о новом контракте изо дня в день

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл ответил на вопросы о контракте и своей мотивации.

«Лейкерс» чётко дали понять Рэндлу, что планируют сделать всё возможное, чтобы сохранить место в платёжной ведомости для подписания звёздных свободных агентов следующим летом. Это означает, что Рэндлу, вероятно, придётся подождать, прежде чем продлить контракт с клубом.

«Если это будет выгодно для обеих сторон, то так тому и быть. Всё, на чём я могу сосредоточиться, — это игра в баскетбол. Мне некогда думать о ситуации с контрактом. Мой агент разберётся со всем этим, он общается с фронт-офисом. А если я буду думать об этом изо дня в день, то сойду с ума.

Я чрезвычайно мотивирован. Моя настоящая страсть — это желание быть великим. Это лучшая мотивация сама по себе», – приводит слова Рэндла ESPN.