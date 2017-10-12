«Реал» обыграл «Анадолу Эфес», Дончич набрал 27 очков

Мадридский «Реал» с победы стартовал в новом регулярном чемпионате Евролиги. Испанцы на выезде справились с «Анадолу Эфес».

Уже в первой четверти «Реал» ушёл в отрыв на 9 очков. Во второй и третьей четвертях шла равная борьба и хозяевам удалось немного сократить отставание. Перед заключительным игровым отрезком мадридцы вели в счёте — 62:56.

В последней же десятиминутке гости увеличили преимущество, оформив уверенную победу — 88:74. Самым результативным в составе «Реала» стал Лука Дончич, набравший 27 очков. У «Анадолу Эфес» 26 очков — в активе Эрика Макколума.