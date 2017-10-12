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«Реал» обыграл «Анадолу Эфес», Дончич набрал 27 очков

12 октября 2017, четверг. 22:12 Баскетбол

Мадридский «Реал» с победы стартовал в новом регулярном чемпионате Евролиги. Испанцы на выезде справились с «Анадолу Эфес».

Уже в первой четверти «Реал» ушёл в отрыв на 9 очков. Во второй и третьей четвертях шла равная борьба и хозяевам удалось немного сократить отставание. Перед заключительным игровым отрезком мадридцы вели в счёте — 62:56.

В последней же десятиминутке гости увеличили преимущество, оформив уверенную победу — 88:74. Самым результативным в составе «Реала» стал Лука Дончич, набравший 27 очков. У «Анадолу Эфес» 26 очков — в активе Эрика Макколума.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
12 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
74 : 88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Макколум - 26, Ледо - 17, Данстон - 17, Штимац - 7, Мотум - 4, Мурич - 3, Балбай, Симон, Мустафа, Адамс, Битим, Демир
Реал Мадрид: Дончич - 27, Айон - 16, Рэндольф - 12, Рейес - 10, Кэрролл - 6, Кампаццо - 6, Козёр - 6, Тэйлор - 3, Кузмич - 2, Рэндл, Мачюлис, Юста
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анадолу Эфес БК Реал Мадрид Лука Дончич
Новости. Баскетбол
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