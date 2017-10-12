Хряпа: первая реакция Итудиса в перерыве была эмоциональной

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги над «Миланом» (93:84).

«Конечно, первая реакция тренера в перерыве была эмоциональной, но всё было конструктивно, по делу. ЦСКА играет дома, и агрессорами должны быть мы, а не команда соперника. Первая половина показала, что баскетбол может быть контактным — в большей степени, чем мы себе это позволяли. Кардинально изменив защиту во второй половине, мы добились нужного результата.



Я считаю, что команда отреагировала на тренерские слова положительно. Результат говорит сам за себя, но есть детали, мелочи. Это то, о чём как раз говорил тренер в раздевалке: защита, перекрывать мяч, не давать лёгких проходов, заставлять их работать для набора очков, а не так, как это было в первой половине, когда было много свободных бросков. Чуть-чуть защита поднажала — половину бросков смазали во второй половине, уже преимущество у нас.



Что касается готовности россиян помогать лидерам, то, конечно, не нужно делать скидки на то, что был первый матч. Все хотят победить в первой игре. Зрители скучали по баскетболу, хотя болели за сборную на Евробаскете. Тренер в первую очередь держит в голове результат — победу. Россияне всегда готовы помогать и выходить на любые роли. Конечно, времени хочется побольше, но это уже внутренний момент. Нужно доказывать, заслуживать его на площадке, на тренировках и во время игры», — сказал Хряпа в эфире телеканала «Матч» после игры.