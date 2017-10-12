Итудис извинился перед Клайберном после матча с «Миланом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:84) извинился перед форвардом команды Уиллом Клайберном, который отыграл в этой встрече более 37 минут.



«Мы сегодня много играли маленькой пятёркой, и я хочу принести извинения Уиллу Клайберну, который сегодня вынужден был почти все 40 минут провести на площадке. Он был настоящим „иск-фактором“ для нас, очень здорово выглядел на позиции четвёртого номера в этой маленькой пятёрке за счёт переключения в защите и своей игры на подборе. Не люблю говорить об одном игроке, но приходится это делать из-за количества времени, которое Уилл провёл», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.