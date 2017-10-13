Евролига представила обзор матча ЦСКА — «Милан»

Официальный канал Евролиги в YouTube представил основные момента поединка первого тура регулярного чемпионата между московским ЦСКА и «Миланом». Победу в этом матче одержали «армейцы».

Команде Итудиса по ходу матча пришлось отыгрывать двузначное отставание, однако уверенная игра москвичей во второй половине позволила им добыть уверенную победу — 93:84.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Кори Хиггинс, набравший 21 очко. Весомый вклад в победу внесли также Серхио Родригес и Нандо де Коло, набравшие 20 и 19 очков соответственно. Следующий матч Евролиги ЦСКА проведёт 19 октября в гостях у мадридского «Реала».

Обзор матча с «Миланом» можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.